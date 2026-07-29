Уровень воды в Амуре у Хабаровска приближается к неблагоприятному

Напомним, что по оценке экспертов река уже вышла на пойму — норма для Амура составляет 300 сантиметров. При этом вода продолжит подниматься, отметили в Дальневосточном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. К концу месяца уровень может достигнуть отметки в 400 сантиметров. Сейчас ситуация находится на критическом уровне, при этом неблагоприятным считается уровень в 450 сантиметров, а опасным — 600.