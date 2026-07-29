Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уровень воды в Амуре у Хабаровска приближается к неблагоприятному

За прошедшие сутки река поднялась ещё на 8 сантиметров.

Источник: Хабаровский край сегодня

Вода в Амуре у берегов Хабаровска продолжает подниматься: за прошедшие сутки уровень повысился на 8 сантиметров и достиг отметки в 377 сантиметров над нулем поста. В прошлом году к этому моменту вода уже постепенно начинала уходить, а уровень составлял 166 сантиметров при максимальных показателях за июль 2025-го в 236 сантиметров, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Напомним, что по оценке экспертов река уже вышла на пойму — норма для Амура составляет 300 сантиметров. При этом вода продолжит подниматься, отметили в Дальневосточном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. К концу месяца уровень может достигнуть отметки в 400 сантиметров. Сейчас ситуация находится на критическом уровне, при этом неблагоприятным считается уровень в 450 сантиметров, а опасным — 600.

Ситуацию усугубляют и обрушившиеся на регион дожди. По данным МЧС, сегодня на территории Бикинского, Вяземского, имени Лазо, Амурского, Нанайского, Хабаровского, Верхнебуреинского районов ожидаются сильные осадки, ливни и грозы. Из-за погодных условий вода в реке может подняться еще на 1−1,5 метра. Эксперты допускают возможность разлива малых рек, а также приближение уровня к неблагоприятному на отдельных участках Амура.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше