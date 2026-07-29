Хабаровчанин Пётр Дубров с МКС поздравил всех жителей Земли с Международным днём тигра

Командир экипажа МКС Пётр Дубров поздравил всех жителей Земли с Международным днём тигра. Во время очередного сеанса связи космонавт, закончив отчёт перед Центром управления полётов, обратился с трогательной речью, сообщает Центр «Амурский тигр».
«Тигры — одни из самых ярких представителей животного мира нашей планеты. И, несмотря на то, что из космоса их самих не видно, мы — космонавты — не можем не замечать, как порой сокращается их среда обитания. Для кого-то “зелёное море тайги” — красивые слова, а для меня — настоящая жизнь, ведь я родился и вырос в одном из тигриных регионов России — Хабаровском крае», — сказал Пётр Дубров.
Он также поздравил с днём рождения Центр «Амурский тигр» — ведущую организацию в России, занимающуюся изучением и охраной амурского тигра. Центр «Амурский тигр» является партнером минприроды России по реализации Стратегии сохранения амурского тигра в Российской Федерации. Центр «Амурский тигр» был создан Русским географическим обществом в 2013 году по инициативе президента страны Владимира Путина.
Командир 75 экспедиции МКС объявил, что он присоединяется к команде «Амурского тигра» и будет принимать участие в просветительской работе. Он поблагодарил каждого, кто помогает сохранять тигров и их среду обитания: учёных, экологов, работников заповедников, тех, кто борется с браконьерами и контрабандистами и популяризирует тему защиты природы.
Амурский тигр является центральным элементом официальной эмблемы МКС как олицетворение силы и энергии. Кроме того, амурский тигр — один из символов нашей страны: это могучий хищник, который спокойно и уверенно идёт к своей цели, пояснили в Роскосмосе.
В настоящее время специалисты «Роскосмоса» и Центра «Амурский тигр» готовятся расширить сотрудничество.