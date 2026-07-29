Хабаровчанин Пётр Дубров с МКС поздравил всех жителей Земли с Международным днём тигра

«Тигры — одни из самых ярких представителей животного мира нашей планеты. И, несмотря на то, что из космоса их самих не видно, мы — космонавты — не можем не замечать, как порой сокращается их среда обитания. Для кого-то “зелёное море тайги” — красивые слова, а для меня — настоящая жизнь, ведь я родился и вырос в одном из тигриных регионов России — Хабаровском крае», — сказал Пётр Дубров.