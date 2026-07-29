Мошенники маскируют опасные сайты под магазины приложений Apple

Ранее злоумышленники начали распространять вредоносную программу под видом файла «Обновление телеметрии Windows». После запуска загрузчик похищает данные сессии настольной версии телеграма. Это позволяет получить доступ к аккаунту без пароля и кодов подтверждения. Программа может попасть на компьютер вместе с софтом из непроверенных источников. В МВД посоветовали не открывать подозрительные вложения, избегать сомнительных сайтов и регулярно обновлять систему и приложения.