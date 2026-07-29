Комсомольчанину, уклонявшемуся от уплаты алиментов, назначили обязательные работы

В отделе судебных приставов по г. Комсомольску-на-Амуре № 1 в отношении мужчины возбудили исполнительное производство о взыскании алиментов на ребенка. Принудительные меры сначала убедили отца платить, но спустя некоторое время он перестал выполнять свои обязательства. Накопился долг в 590 тысяч рублей. Мужчине назначили 40 часов обязательных работ.