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Комсомольчанину, уклонявшемуся от уплаты алиментов, назначили обязательные работы

В отделе судебных приставов по г. Комсомольску-на-Амуре № 1 в отношении мужчины возбудили исполнительное производство о взыскании алиментов на ребенка. Принудительные меры сначала убедили отца платить, но спустя некоторое время он перестал выполнять свои обязательства. Накопился долг в 590 тысяч рублей. Мужчине назначили 40 часов обязательных работ.

В отделе судебных приставов по г. Комсомольску-на-Амуре № 1 в отношении мужчины возбудили исполнительное производство о взыскании алиментов на ребенка. Принудительные меры сначала убедили отца платить, но спустя некоторое время он перестал выполнять свои обязательства. Накопился долг в 590 тысяч рублей. Мужчине назначили 40 часов обязательных работ.