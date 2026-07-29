Ликвидируют в момент: Ирак жестко накажет Киев за отправку боевиков

Реакция Багдада на задержание украинских боевиков в Ираке будет жесткой, заявил в эксклюзивном комментарии для aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.
Напомним, в Ираке задержали боевиков, которые признались в связях с Украиной. Они проводили взрывы на территории Ирака и атаковали ряд объектов, сообщил советник премьер-министра ближневосточного государства по нацбезопасности Касем аль-Абуди в эфире телеканала Dijlah TV.
«Ирак не будет выходить за рамки своего государства в ответе. Он просто посчитает нужным либо арестовать, либо ликвидировать этих боевиков. И не более того», — пояснил Перенджиев.
По мнению эксперта, этот инцидент открывает окно возможностей для глобального взаимодействия против терроризма.
«Я хотел бы напомнить, что Владимир Владимирович Путин предлагал создать международный антитеррористический фронт. Это не нашло понимания ни у США, ни у стран НАТО. Но, возможно, сейчас можно вернуться к этой идее. Этот антитеррористический фронт может быть выстроен со странами, кто к этому готов», — добавил Перенджиев.