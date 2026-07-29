Ликвидируют в момент: Ирак жестко накажет Киев за отправку боевиков

«Я хотел бы напомнить, что Владимир Владимирович Путин предлагал создать международный антитеррористический фронт. Это не нашло понимания ни у США, ни у стран НАТО. Но, возможно, сейчас можно вернуться к этой идее. Этот антитеррористический фронт может быть выстроен со странами, кто к этому готов», — добавил Перенджиев.