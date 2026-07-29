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Женщина погибла при ракетной атаке на Таганрог

В Таганроге при падении обломков ракеты на многоквартирный жилой дом погибла женщина, еще один человек получил ранения. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

В Таганроге при падении обломков ракеты на многоквартирный жилой дом погибла женщина, еще один человек получил ранения. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, после удара проводится эвакуация жильцов поврежденного дома. Для них развернут пункт временного размещения.

Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. Информация о возможных новых пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшей», — написал господин Слюсарь.

Власти также предупредили, что беспилотная опасность на территории Ростовской области сохраняется. Жителей призвали покинуть открытые участки местности, укрыться в помещениях и не подходить к окнам.

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