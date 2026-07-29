Эксперт Минпросвещения Бояринцева назвала занятия для развития дошкольников

По словам эксперта, большинство развивающих игр не продолжительны по времени и просты по своей организации, поэтому их можно с успехом проводить не только на занятиях, но и в свободное время. Главный методический принцип — многократное повторение игр, которое является необходимым условием развивающего эффекта. Ребенок начинает видеть свой рост и движение, участвуя в играх периодически и повторяя их.