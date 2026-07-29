Эксперт Минпросвещения Бояринцева назвала занятия для развития дошкольников

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Шахматы, логические игры, головоломки, кроссворды, лото имеют важное значение в развитии дошкольников, поэтому должны целенаправленно и систематически использоваться в процессе воспитания и обучения. Об этом сообщила ТАСС эксперт Минпросвещения, ведущий научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания, кандидат педагогических наук Анна Бояринцева.
«Интеллектуальные игры — такие как шахматы, логические игры, головоломки, кроссворды, лото — имеют важное значение в развитии дошкольников, так как они способствуют формированию необходимых качеств и развитию всех психических процессов, поэтому должны целенаправленно и систематически использоваться в процессе воспитания и обучения дошкольников», — сказала Бояринцева.
По словам эксперта, большинство развивающих игр не продолжительны по времени и просты по своей организации, поэтому их можно с успехом проводить не только на занятиях, но и в свободное время. Главный методический принцип — многократное повторение игр, которое является необходимым условием развивающего эффекта. Ребенок начинает видеть свой рост и движение, участвуя в играх периодически и повторяя их.