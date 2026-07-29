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29 июля будет временно ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд в Иланско-Нижнеингашском округе Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В связи с проведением ремонтных работ 29 июля в период с 8:00 до 18:00 часов будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд, расположенный на автодороге, соединяющей деревни Старая Пойма и Новая Пойма (улица Трактовая, рядом с остановочным пунктом Пойма КрасЖД).

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В связи с проведением ремонтных работ 29 июля в период с 8:00 до 18:00 часов будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд, расположенный на автодороге, соединяющей деревни Старая Пойма и Новая Пойма (улица Трактовая, рядом с остановочным пунктом Пойма КрасЖД).

Пропуск будет осуществляться по одной полосе в реверсивном режиме.

ГИБДД и администрация Иланско-Нижнеингашского муниципального округа уведомлены об ограничении движения на переезде.

Красноярская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства.