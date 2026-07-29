Работникам с родителями-пенсионерами предложили оплачивать дополнительный отпуск: вот в каком случае

В России предложили ввести для работающих граждан, чьи родители достигли пенсионного возраста, дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск до пяти дней для поездок с ними в медучреждения. С подобной инициативой депутат Госдумы Борис Чернышов обратился с письмом к министру труда Антону Котякову, сообщает ТАСС.
Парламентарий предлагает установить перечень причин для отпуска и порядок документального подтверждения. По замыслу Чернышова, это исключит нецелевое использование льготы.
Депутат обратил внимание на распространенную ситуацию: работающие граждане, имеющие пожилых родителей, часто сталкиваются с трудностями при необходимости сопроводить их в медучреждения. В отсутствие специальной льготы им приходится либо тратить дни оплачиваемого отпуска, либо брать неоплачиваемые отгулы, либо каждый раз договариваться с начальством.
По мнению Чернышова, предложенная мера поддержит семьи, в которых есть нуждающиеся в помощи пожилые люди.
До этого депутаты ГД выступили с инициативой увеличить отпуск до 35 дней.