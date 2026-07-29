Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Работникам с родителями-пенсионерами предложили оплачивать дополнительный отпуск: вот в каком случае

В Госдуме хотят ввести оплачиваемый отпуск для ухода за родителями-пенсионерами.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили ввести для работающих граждан, чьи родители достигли пенсионного возраста, дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск до пяти дней для поездок с ними в медучреждения. С подобной инициативой депутат Госдумы Борис Чернышов обратился с письмом к министру труда Антону Котякову, сообщает ТАСС.

Парламентарий предлагает установить перечень причин для отпуска и порядок документального подтверждения. По замыслу Чернышова, это исключит нецелевое использование льготы.

Депутат обратил внимание на распространенную ситуацию: работающие граждане, имеющие пожилых родителей, часто сталкиваются с трудностями при необходимости сопроводить их в медучреждения. В отсутствие специальной льготы им приходится либо тратить дни оплачиваемого отпуска, либо брать неоплачиваемые отгулы, либо каждый раз договариваться с начальством.

По мнению Чернышова, предложенная мера поддержит семьи, в которых есть нуждающиеся в помощи пожилые люди.

До этого депутаты ГД выступили с инициативой увеличить отпуск до 35 дней.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше