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54 клеща на одной мордочке: чихуахуа оказалась на грани жизни и смерти после пикника на природе

В Иркутской области ветеринары спасли чихуахуа с 54 клещами на мордочке.

Источник: Ассоциация ветеринарии Иркутской области

Хозяева маленькой чихуахуа не сразу поняли, что случилось с их питомцем. Собака вдруг стала вялой, перестала играть и почти не двигалась. А ведь совсем недавно она весело бегала по берегу с высокой травой — семья выезжала на пикник.

Причину выяснили в Уриковской ветклинике. Заведующая Дарья Чехонядская при осмотре ахнула: крошечная собака была буквально усыпана клещами!

— Только с одной мордочки мы сняли 54 паразита, — рассказала ветврач. — И это не считая тех, что присосались к телу. Всех клещей извлекли, шерсть обработали специальными препаратами, а собаке назначили медикаментозное лечение. Малышке повезло — хозяева вовремя забили тревогу.

Ветеринары напоминают: для собак особенно опасны иксодовые клещи. Они питаются кровью и переносят тяжелые инфекции. Спасти питомца могут простые меры: таблетки от блох и клещей, капли или спреи на холку, а главное — тщательный осмотр и вычесывание после каждой прогулки. Особенно если вы выбрались на природу.