54 клеща на одной мордочке: чихуахуа оказалась на грани жизни и смерти после пикника на природе

Хозяева маленькой чихуахуа не сразу поняли, что случилось с их питомцем. Собака вдруг стала вялой, перестала играть и почти не двигалась. А ведь совсем недавно она весело бегала по берегу с высокой травой — семья выезжала на пикник.
Причину выяснили в Уриковской ветклинике. Заведующая Дарья Чехонядская при осмотре ахнула: крошечная собака была буквально усыпана клещами!
— Только с одной мордочки мы сняли 54 паразита, — рассказала ветврач. — И это не считая тех, что присосались к телу. Всех клещей извлекли, шерсть обработали специальными препаратами, а собаке назначили медикаментозное лечение. Малышке повезло — хозяева вовремя забили тревогу.
Ветеринары напоминают: для собак особенно опасны иксодовые клещи. Они питаются кровью и переносят тяжелые инфекции. Спасти питомца могут простые меры: таблетки от блох и клещей, капли или спреи на холку, а главное — тщательный осмотр и вычесывание после каждой прогулки. Особенно если вы выбрались на природу.