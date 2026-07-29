В поселке Диксон появится арктический авиационно-спасательный центр МЧС

Министр напомнил, что создание таких центров вдоль Северного морского пути — стратегическая задача его ведомства. Он подчеркнул, что это край земли, где живут и трудятся люди, которым тоже требуется защита. Один подобный комплекс уже построили в Певеке, в этом году открыли в Сабетте. Следующие на очереди — Тикси и Диксон. Также спасательная инфраструктура появится в Анадыре и Хатанге. Все эти объекты критически важны для безопасности на трассе Севморпути.