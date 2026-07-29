Почему семьи получают отказ в едином пособии и что важно знать: всего 2 правила

IrkutskMedia, 29 июля. В последние недели внимание многих родителей вновь приковано к получению единого пособия. Ведь в июле Социальный фонд озвучил ряд изменений, после которых семьи стали задаваться многими различными вопросами. Например, какие необходимо собрать документы для пособия, когда уход за родственником действительно считается уважительной причиной отсутствия дохода и почему заявление могут отправить на доработку.
Главное изменение и что важно учесть
Основное нововведение касается того, что необходимо подтвердить уход за нетрудоспособным человеком. При этом по закону теперь данное условие засчитывается только в случае, если помощь оказывается близкому родственнику. К таким близком родственникам относятся:
- супруги;
- родители;
- дети;
- братья;
- сестры;
- бабушки;
- дедушки;
- внуки.
В ситуации, когда уход оформлен за соседом, знакомым или дальним родственником, уже не получится получить пособие. Этого факта будет недостаточно для получения поддержки.
Проблемы с адресом — повод для отказа
Отказать в получении пособия могут еще по одной причине — неподтвержденный адрес проживания. Например, в поддержке откажут, если семья подаст заявление не по месту постоянной регистрации. Как выяснилось, в настоящее время Соцфонд проверяет, действительно ли заявитель живет по указанному адресу. При отсутствии подтверждения могут запросить договор найма, справку из учебного заведения или другие документы.
Добавим, что на практике теперь оформить пособие стало сложнее, но при этом зато прозрачнее. Семьям, которые подают документы впервые, стоит заранее проверить все справки и убедиться, что данные в них совпадают. Иначе рассмотрение заявления может затянуться, а в ряде случаев и закончиться отказом.