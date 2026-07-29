Почему семьи получают отказ в едином пособии и что важно знать: всего 2 правила

Отказать в получении пособия могут еще по одной причине — неподтвержденный адрес проживания. Например, в поддержке откажут, если семья подаст заявление не по месту постоянной регистрации. Как выяснилось, в настоящее время Соцфонд проверяет, действительно ли заявитель живет по указанному адресу. При отсутствии подтверждения могут запросить договор найма, справку из учебного заведения или другие документы.