Красноярский производитель расширил выпуск материалов для дорожной разметки

Красноярская компания «Формула-К» завершила модернизацию производства лакокрасочных материалов для дорожной разметки. Проект поддержал региональный Фонд развития промышленности: в 2023 году предприятие получило льготный заём в размере 56 млн рублей по программе «Проекты развития».
В министерстве промышленности и торговли Красноярского края рассказали, что в результате обновления предприятие вышло на проектные мощности и теперь выпускает на 46% больше материалов для разметки дорог: краски и двухкомпонентного холодного пластика.
Реализация проекта позволила увеличить объём выпуска продукции, сократить производственные потери, снизить простои оборудования и время оборота запасов. Новое оборудование даёт возможность одновременно изготавливать материалы с разными характеристиками, сокращать сроки заказов и расширять ассортимент для различных климатических зон.
«Продукция “Формулы-К” — пример того, как локальное производство закрывает потребности государства в высокотехнологичной продукции, снижая риски и укрепляя технологическую независимость в обеспечении стратегически значимой инфраструктуры — дорожной сети. Поддержка таких производств находится в безусловном приоритете. Модернизация позволила компании сократить издержки и расширить территорию присутствия, включая развитие экспортного направления», — отметил министр промышленности и торговли края Александр Черников.
Материалы компании адаптированы для эксплуатации в сложных климатических условиях — при температурах от +50 до −50 градусов. Они обеспечивают круглогодичную разметку как на Крайнем Севере, так и в южных территориях.
В министерстве добавили, что продукция предприятия относится к приоритетным направлениям технологического суверенитета, входит в перечень высокотехнологичной продукции и содействует реализации нацпроекта «Новые материалы и химия».
«Льготное финансирование Фонда развития промышленности края позволяет промышленным предприятиям региона проводить техническое перевооружение без избыточной финансовой нагрузки. Проект компании “Формула-К” показывает, как адресная поддержка помогает увеличивать выпуск конкурентоспособной продукции, снижать себестоимость и быстрее отвечать на потребности рынка. Все мероприятия инвестиционного проекта выполнены в соответствии с календарным планом, производство вышло на проектные объёмы», — подчеркнула руководитель Фонда развития промышленности края Лариса Старикова.
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