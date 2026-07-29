В ГД предложили дать многодетным право на 1 млн рублей вместо бесплатного участка

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Многодетные семьи должны на федеральном уровне получить право выбрать между бесплатным земельным участком и компенсацией в 1 млн рублей. Такое мнение ТАСС выразил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
Парламентарий отметил, что компенсации вместо земельного участка для многодетных вводятся по усмотрению регионов и в среднем по стране составляют 200−300 тыс. рублей.
«Наше предложение очень простое. Давайте на выбор либо земельный участок в нормальном месте, где есть вся инфраструктура, есть дорога, либо 1 млн рублей», — заявил Миронов, подчеркнув, что такая мера должна быть закреплена на федеральном уровне.
Депутат напомнил, что норма о бесплатных участках под ИЖС для многодетных семей введена с 2011 года, однако разные регионы выделяют земельные участки по-разному. «Одним семьям везет — дают нормальные участки. Другим выделяют землю там, где ни строиться, ни жить невозможно — на выселках, без дорог, инфраструктуры. Третьим компенсируют деньгами, четвертым вообще ничего не дают», — отметил он.
«За 1 млн рублей они сами могут найти себе участок. Вот это будет справедливо и правильно, поэтому будем настаивать на таком нашем предложении», — подчеркнул Миронов.