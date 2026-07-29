Британец убил и расчленил двух друзей, а затем задушил сокамерника за храп

В Великобритании 40-летний Джеймс Десборо признан виновным в жестоком убийстве двух друзей — 57-летнего Клаудио Аквилино и 43-летнего Дэниела Коулмана. Их расчлененные и обгоревшие останки нашли в лесу в Корнуолле. Об этом во вторник, 28 июля, пишет The Mirror.
Десборо уже отбывает пожизненный срок за убийство сокамерника Стивена Кемпстера, которого он задушил в тюрьме Эксетера из-за храпа. Таким образом, за пять месяцев он убил трех человек.
В ручье следователи обнаружили более 1,9 тысячи обгоревших фрагментов костей Аквилино. Части тела Коулмана нашли в неглубокой могиле неподалеку. В поисках останков участвовали более 700 полицейских и экспертов.
Во время операции Десборо следил за работой следователей и однажды рассказал криминалисту, что ему нравятся сцены расчленения в сериале «Декстер». В его хижине нашли рукописные заметки, в том числе со словами: «Я знаю, что я убийца».
Сам убийца отрицал причастность к преступлениям, утверждая, что случайно обнаружил тела друзей, но признал, что сжег и спрятал их, находясь под воздействием кетамина и алкоголя. Он также признал вину в препятствовании законному захоронению тел, говорится в материале.
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