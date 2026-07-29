Медведя Кузю из Красноярского края перевезли в Москву

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне в Москве приземлился рейс «Аэрофлота» SU1489 с особенным пассажиром на борту: из Красноярска прибыл медведь Кузя.
Кузя жил на территории кафе «Араик». Как рассказали хозяева заведения, хищника нашли после пожара в одном из районов рядом с городом. Некоторое время медведь находился у людей в небольшой клетке, а позже они из жалости забрали его, построили просторный вольер и несколько лет пытались найти ему место в специализированных организациях. Однако зоопарки и другие учреждения не смогли забрать животное.
После того как стало известно о проблемах со здоровьем медведя — у Кузи отказали задние лапы — за ним приехала команда парка «Земля Прайда».
«Оставалась одна серьезная задача: сама перевозка. И мы не могли остаться в стороне. Быть бережным со всеми и ко всему, что нас окружает, — одна из ценностей корпоративной культуры Аэрофлота. Кузя прилетел в Москву с комфортом, на большом широкофюзеляжном самолете, в котором свободно разместилась клетка для перевозки. Перелет прошел отлично, и сегодня Кузя уже в окружении ветеринаров и специалистов парка. Впереди ему предстоит лечение, покой и люди, которые его не бросят», — отмечает пресс-служба авиакомпании.