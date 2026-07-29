Большинство опрошенных россиян игнорируют звонки для защиты от мошенников

Как показало исследование, лично с попытками обмана сталкивались 65% респондентов, еще столько же знают о подобных инцидентах у близких. При этом подозрительные контакты поступают 83% опрошенных, причем для 38% из них — еженедельно, а для 15% — ежедневно или несколько раз в день. Абсолютным лидером среди схем остается телефонное мошенничество — его встречали 83% участников. Фишинг отметили 36%, фальшивые лотереи и просьбы перевести деньги «знакомому» — по 24%, липовые предложения работы — 23%, поддельную благотворительность — 20%.