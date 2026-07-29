Большинство опрошенных россиян игнорируют звонки для защиты от мошенников

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Четыре из пяти россиян (81%) предпочитают не отвечать на подозрительные звонки и сообщения, считая эту тактику главной защитой от мошенников. Такие данные приводятся в исследовании АНО «Диалог регионы», которое есть в распоряжении ТАСС.
«Главным оружием против аферистов люди выбрали простую тактику: 81% просто игнорируют подозрительные контакты, тогда как активные действия выбирают единицы», — говорится в материалах исследования.
По данным аналитиков, самостоятельно информацию проверяют 14%, вступают в переписку или отвечают на звонок 9%, советуются с близкими 7%, а за помощью в банк или полицию идут всего 6%. Люди предпочитают не рисковать и сразу обрывать связь, вместо того, чтобы тратить время на проверки или жалобы, отмечают эксперты.
Как показало исследование, лично с попытками обмана сталкивались 65% респондентов, еще столько же знают о подобных инцидентах у близких. При этом подозрительные контакты поступают 83% опрошенных, причем для 38% из них — еженедельно, а для 15% — ежедневно или несколько раз в день. Абсолютным лидером среди схем остается телефонное мошенничество — его встречали 83% участников. Фишинг отметили 36%, фальшивые лотереи и просьбы перевести деньги «знакомому» — по 24%, липовые предложения работы — 23%, поддельную благотворительность — 20%.
Опрос проведен АНО «Диалог регионы» с 10 по 14 июня методом River Sampling среди 3,6 тыс. человек.