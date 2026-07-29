Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Большинство опрошенных россиян игнорируют звонки для защиты от мошенников

По данным исследования «Диалог регионы», 81% респондентов просто игнорируют подозрительные контакты.

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Четыре из пяти россиян (81%) предпочитают не отвечать на подозрительные звонки и сообщения, считая эту тактику главной защитой от мошенников. Такие данные приводятся в исследовании АНО «Диалог регионы», которое есть в распоряжении ТАСС.

«Главным оружием против аферистов люди выбрали простую тактику: 81% просто игнорируют подозрительные контакты, тогда как активные действия выбирают единицы», — говорится в материалах исследования.

По данным аналитиков, самостоятельно информацию проверяют 14%, вступают в переписку или отвечают на звонок 9%, советуются с близкими 7%, а за помощью в банк или полицию идут всего 6%. Люди предпочитают не рисковать и сразу обрывать связь, вместо того, чтобы тратить время на проверки или жалобы, отмечают эксперты.

Как показало исследование, лично с попытками обмана сталкивались 65% респондентов, еще столько же знают о подобных инцидентах у близких. При этом подозрительные контакты поступают 83% опрошенных, причем для 38% из них — еженедельно, а для 15% — ежедневно или несколько раз в день. Абсолютным лидером среди схем остается телефонное мошенничество — его встречали 83% участников. Фишинг отметили 36%, фальшивые лотереи и просьбы перевести деньги «знакомому» — по 24%, липовые предложения работы — 23%, поддельную благотворительность — 20%.

Опрос проведен АНО «Диалог регионы» с 10 по 14 июня методом River Sampling среди 3,6 тыс. человек.