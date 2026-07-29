Двухдневный ОМУТ FEST пройдет в Дивногорске

В эти дни на территории дивногорского торгового порта состоятся различные мероприятия: мастер-классы и маркет локальных брендов, кинотеатр под открытым небом, йога и практики на природе. Все это будет сопровождаться живой музыкой и DJ-сетами. Гости смогут посетить гастрономические площадки, а любителям живого исполнения придется по вкусу костровая зона под живую гитару.