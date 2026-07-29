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Двухдневный ОМУТ FEST пройдет в Дивногорске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Новый двухдневный фестиваль музыки, природы и свободы ОМУТ FEST пройдет в Дивногорске 8 и 9 августа.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Новый двухдневный фестиваль музыки, природы и свободы ОМУТ FEST пройдет в Дивногорске 8 и 9 августа.

В эти дни на территории дивногорского торгового порта состоятся различные мероприятия: мастер-классы и маркет локальных брендов, кинотеатр под открытым небом, йога и практики на природе. Все это будет сопровождаться живой музыкой и DJ-сетами. Гости смогут посетить гастрономические площадки, а любителям живого исполнения придется по вкусу костровая зона под живую гитару.

Главным событием фестиваля станет массовый SUP-сплав по Енисею.

Подробности и билеты на сайте omut-fest.ru/

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