Двухдневный ОМУТ FEST пройдет в Дивногорске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Новый двухдневный фестиваль музыки, природы и свободы ОМУТ FEST пройдет в Дивногорске 8 и 9 августа.
В эти дни на территории дивногорского торгового порта состоятся различные мероприятия: мастер-классы и маркет локальных брендов, кинотеатр под открытым небом, йога и практики на природе. Все это будет сопровождаться живой музыкой и DJ-сетами. Гости смогут посетить гастрономические площадки, а любителям живого исполнения придется по вкусу костровая зона под живую гитару.
Главным событием фестиваля станет массовый SUP-сплав по Енисею.
Подробности и билеты на сайте omut-fest.ru/
16+