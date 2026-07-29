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Школу в Хабаровском крае привлекли к ответственности за буллинг

Суд установил, что в образовательном учреждении не приняли достаточных мер для прекращения длительной конфликтной ситуации и травли.

Источник: AmurMedia

Солнечный районный суд Хабаровского края взыскал со школы 50 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу матери несовершеннолетнего сына, которому одноклассник нанёс побои и систематически унижал его.

Истец обратилась к родителям обидчика, однако в ходе дела к участию привлечена школа как соответчик.

Суд установил, что образовательное учреждение не приняло достаточных мер для прекращения длительной конфликтной ситуации и травли, не обеспечило надлежащий присмотр за детьми. Бездействие педагогов привело к нравственным страданиям ребёнка, утрате желания посещать школу.

Взыскание произведено со школы как с надлежащего ответчика. В иске к родителям одноклассника отказано.

Решение не вступило в силу.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что судебная коллегия по гражданским делам подтвердила законность решения о взыскании с общеобразовательной школы компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетней ученицы, которая подверглась жестокому обращению и различным формам насилия со стороны сверстников. Дети не только морально издевались над девочкой, но и воровали её личные вещи, повреждали имущество. Всё это вызвало у ребёнка серьёзный стресс и негативно сказалось на её физическом состоянии. Мать девочки неоднократно жаловалась руководству школы и другим органам контроля, однако необходимые меры приняты не были.