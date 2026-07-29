Школу в Хабаровском крае привлекли к ответственности за буллинг

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что судебная коллегия по гражданским делам подтвердила законность решения о взыскании с общеобразовательной школы компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетней ученицы, которая подверглась жестокому обращению и различным формам насилия со стороны сверстников. Дети не только морально издевались над девочкой, но и воровали её личные вещи, повреждали имущество. Всё это вызвало у ребёнка серьёзный стресс и негативно сказалось на её физическом состоянии. Мать девочки неоднократно жаловалась руководству школы и другим органам контроля, однако необходимые меры приняты не были.