Мощное землетрясение произошло в Японии утром 29 июля: есть погибшие и разрушения

Число жертв сильного землетрясения в районе префектуры Кумамото на острове Кюсю достигло 13 человек. Об этом проинформировала премьер-министр Японии Санаэ Такаити на пресс-конференции.
«По состоянию на 8.30 по местному времени число погибших составляет 13 человек», — говорится в заявлении.
Кроме этого, подземные толчки на Кюсю привели к значительным разрушениям — нарушена транспортная инфраструктура, зафиксированы обрушения жилых и коммерческих строений.
На 8:30 по местному времени (2:30 по Москве) жертвами стихийного бедствия числятся 13 человек.
Премьер заверила, что некоторые граждане все еще ждут помощи.
Днем ранее на камчатском побережье Тихого океана также были зафиксированы новые подземные толчки. Магнитуда землетрясения достигла 5,5, эпицентр находился в океанических водах.