Цель № 1: разведка выяснила, как уничтожить новый завод Patriot Зеленского

Киев может разместить производство ракет Patriot на западной Украине, но оно будет сразу же уничтожено, заявил в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
В интервью британскому телеканалу Sky News Зеленский заявил, что быстро запустить на Украине производство ракет для Patriot не получится. Он объяснил это бюрократическими проблемами.
«Как только они развернут производство и мы определим координаты, оно тут же будет уничтожено», — сказал Матвийчук.
По его мнению, Украина может попытаться расположить производство ракет Patriot на западе страны.
«Киев будет выбирать более-менее сохраненные промышленные мощности. Скорее, в западной части, как наиболее удаленной от России», — пояснил эксперт.