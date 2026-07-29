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Цель № 1: разведка выяснила, как уничтожить новый завод Patriot Зеленского

Зеленский пожаловался на бюрократические проблемы в запуске производства ракет Patriot на Украине. Эксперт Матвийчук эксклюзивно для aif.ru сказал, где могут разместить производство и что его ждет.

Источник: Аргументы и факты

Киев может разместить производство ракет Patriot на западной Украине, но оно будет сразу же уничтожено, заявил в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

В интервью британскому телеканалу Sky News Зеленский заявил, что быстро запустить на Украине производство ракет для Patriot не получится. Он объяснил это бюрократическими проблемами.

«Как только они развернут производство и мы определим координаты, оно тут же будет уничтожено», — сказал Матвийчук.

По его мнению, Украина может попытаться расположить производство ракет Patriot на западе страны.

«Киев будет выбирать более-менее сохраненные промышленные мощности. Скорее, в западной части, как наиболее удаленной от России», — пояснил эксперт.