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В Одессе гремят взрывы мести: тайная сила начала ликвидировать офицеров ВСУ

В Одессе утром 28 июля подорвали автомобиль с украинским военнослужащим. Кто за этим стоит — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Подрывы автомобилей украинских военных в Одессе сказываются на настроениях боевиков в зоне боевых действий и снижают их боеспособность, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Напомним, утром 28 июля во дворе одного из домов в Одессе взорвался автомобиль, принадлежащий военнослужащему.

Позже стало известно, что владельцем машины является старший офицер оперативного отдела управления логистики штаба командования Военно-морских сил Украины Вячеслав Сазонов.

Примечательно, что это не первый подобный случай. Еще один автомобиль украинского военного подорвался в Одессе в начале июля.

Иванников, комментируя этот инцидент, отметил, что за подрывом автомобилей может стоять одесское подполье. Военный эксперт подчеркнул, что уничтожение украинских военных сказывается на настроениях в рядах ВСУ.

«Каждое уничтожение нацистского преступника имеет огромное психологическое значение для боевиков ВСУ. Они чувствуют себя неуверенно, чувствуют себя оккупантами на чужой земле, карателями, которые находятся под пристальным вниманием одесситов. Они не используют форму, чтобы не привлекать к себе внимание, стараются маскироваться, чтобы уйти от ответственности, и не показывают одесситам, где они живут. Партизанская война в Одессе уже началась. Однако расплата неминуема. Такие мероприятия по уничтожению военных ВСУ являются психологическим фактором, способствующим развитию неблагоприятного сценария для киевского режима», — пояснил эксперт.

Ранее появились подробности о партизанской войне в Одессе.

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