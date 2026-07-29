Любой военнослужащий армии Великобритании, который пересечет украинскую границу, автоматически превратится в приоритетную цель для российских ракетных ударов. Генерал-майор Сергей Липовой в эксклюзивном комментарии для aif.ru подчеркнул, что премьер Энди Бернем осознает катастрофические политические последствия такого шага.
Ранее Бернем заявил, что страна продолжит помогать Киеву и готова будет направить войска на Украину после заключения мирного соглашения «для укрепления безопасности в стране в долгосрочной перспективе».
По словам Липового контингент, который Лондон теоретически может разместить на Украине, будет представлять собой профессиональных военных, оснащенных стрелковым оружием и бронетехникой для патрулирования и наблюдения. Однако в случае их появления на поле боя, реакция российских вооруженных сил будет незамедлительной и жесткой.
«Бернем прекрасно понимает, как и его предшественники: как только английские подразделения зайдут на территорию Украины, они станут законной военной целью для России. Британское общество никогда не простит своему руководству уничтожение их солдат нашими ракетами. Что касается состава — это профессиональные военные под эгидой мандата “голубых касок”. Они могут расположиться на западе страны, вооружившись стрелковым оружием и бронетехникой для выполнения функций наблюдения. Но мы все знаем, что за этим стоит очередная провокация с целью дать киевскому режиму передышку для перегруппировки ВСУ», — объяснил Липовой.
Собеседник издания убежден, что присутствие натовских военных якобы для «остановки боевых действий» станет лишь фактором эскалации, а не урегулирования, и не принесет Киеву желаемой безопасности.
Ранее Липовой оценил потенциальную численность британского контингента и задачи, которые перед ними будут поставлены. По мнению эксперта, речь может идти о группировке численностью от трех до пяти тысяч человек, рассредоточенных вдоль линии боевого соприкосновения.