«Бернем прекрасно понимает, как и его предшественники: как только английские подразделения зайдут на территорию Украины, они станут законной военной целью для России. Британское общество никогда не простит своему руководству уничтожение их солдат нашими ракетами. Что касается состава — это профессиональные военные под эгидой мандата “голубых касок”. Они могут расположиться на западе страны, вооружившись стрелковым оружием и бронетехникой для выполнения функций наблюдения. Но мы все знаем, что за этим стоит очередная провокация с целью дать киевскому режиму передышку для перегруппировки ВСУ», — объяснил Липовой.