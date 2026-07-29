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В Перми сообщили о более 1 700 свободных местах в детсадах города

Устройство ребенка в детсад сохранилась после процедуры комплектования учреждений.

Источник: Комсомольская правда

В детских садах Перми завершилась процедура комплектования на новый учебный год. При этом у родителей осталась возможность устроить ребенка в образовательное учреждение в течение всего года при наличии свободных мест.

По данным городского департамента образования, в детсадах Перми остались свободными более 1700 мест. Подать заявление на зачисление можно в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг или через МФЦ.

Полный перечень свободных мест в детсадах можно найти на сайте городской администрации. Наибольшее количество мест доступно в учреждениях Кировского района — более 600, наименьшее в Ленинском районе — около 140.

Ранее городские власти сообщили о зачислении в школы около 5 тысяч десятиклассников на новый учебный год. Свободными остаются почти 500 мест.