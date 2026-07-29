МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Все больше немцев сегодня отказываются от ненависти по отношению к России и приходят к выводу, что она не является врагом, общие настроения в Германии в контексте восприятия РФ как следствие тоже меняются в положительную сторону. На это в интервью ТАСС обратила внимание немецкий тренер-берейтор Мартина Штэммлер-Герузел, получившая гражданство РФ.
По ее словам, многие немцы сегодня сохраняют интерес к России, несмотря на нынешнюю геополитическую ситуацию. «И, слава Богу, настроение сейчас начинает меняться, — отметила Штэммлер-Герузел. — Мне очень тяжело видеть столько ненависти по отношению к России».
«Именно поэтому четыре года назад я начала сотрудничать с “Кремлевской школой верховой езды”. Борис Петров, директор школы, и [председатель наблюдательного совета школы] Сергей Хлебников пригласили меня. Тогда я была на Красной площади и на ВДНХ (выступала в рамках фестивалей “Спасская башня” и “Месяц на коне” — прим. ТАСС) и старалась использовать каждый контакт, чтобы снова и снова объяснять людям, что все обстоит совсем не так», — рассказала она.
Штэммлер-Герузел подчеркнула, что «бесконечно благодарна всем тем людям, которые сделали это возможным, помогали с транспортом, оборудованием», в то время как все было «очень непросто, потому что нужно было доставить лошадей туда и обратно в условиях санкций». «Насколько я знаю, сегодня, согласно последней статистике, более 80% немцев уверены, что Россия не является нашим врагом. Речь идет именно о дружбе между народами», — обратила внимание собеседница агентства.
Полный текст интервью будет опубликован в 09:15 мск.