Мартина Штэммлер-Герузел из ФРГ отметила, что немцы все больше верят в РФ

«Именно поэтому четыре года назад я начала сотрудничать с “Кремлевской школой верховой езды”. Борис Петров, директор школы, и [председатель наблюдательного совета школы] Сергей Хлебников пригласили меня. Тогда я была на Красной площади и на ВДНХ (выступала в рамках фестивалей “Спасская башня” и “Месяц на коне” — прим. ТАСС) и старалась использовать каждый контакт, чтобы снова и снова объяснять людям, что все обстоит совсем не так», — рассказала она.