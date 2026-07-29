Новый лесной пожар зафиксировали в Хабаровском крае

В Советском лесничестве Советско-Гаванского района в 36,6 км от поселка Гатка обнаружили пожар, площадь которого составила 10 гектаров. Вместе с ним в Хабаровском крае фиксируют 15 очагов, огонь от которых распространился на 6,8 тысячи гектаров, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Больше всего пожаров, на 6,6 тысячи гектаров, по-прежнему фиксируют в Аяно-Майском районе. Здесь действует 12 очагов, два из которых находятся в более чем 24 км от поселка Джигда. Еще четыре пожара расположены на расстоянии минимум 25 км от села Нелькан.
В Верхнебуреинском районе почти в 40 км от поселка Софийск также регистрируют пожар, площадь которого составила 180 гектаров. Локализованным остается огонь, распространившийся на 7 гектаров, в 20 км от села Удинск в районе имени Полины Осипенко.
— В крае зарегистрировано 15 лесных пожаров, из них 10 находятся в зоне контроля — на значительном удалении и под постоянным мониторингом. Все возгорания возникли из-за сухих гроз. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики они не представляют, — пояснили в пресс-службе Минлесхоза Хабаровского края.
По данным на утро 29 июля, в тушении пожаров принимают участие 74 специалиста и воздушные суда Ан-2, Ми-8, С-182.
Напомним, что на всей территории региона установлен IV класс пожарной опасности, кроме Вяземского района и Бикинского округа, в которых фиксируют II-III класс пожарной опасности.