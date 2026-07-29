Новый лесной пожар зафиксировали в Хабаровском крае

Больше всего пожаров, на 6,6 тысячи гектаров, по-прежнему фиксируют в Аяно-Майском районе. Здесь действует 12 очагов, два из которых находятся в более чем 24 км от поселка Джигда. Еще четыре пожара расположены на расстоянии минимум 25 км от села Нелькан.