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Средняя пенсия в России выросла почти на 4,5 тысячи рублей за два года

РИА Новости: средняя пенсия в РФ выросла почти на 4,5 тысячи рублей за два года.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Средний размер пенсии работающих и неработающих россиян вырос почти на 4,5 тысячи рублей за два года, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно данным ведомства, средняя пенсия граждан в России за два года увеличилась на 4 440 рублей. На 1 июня средний размер пенсии работающих и неработающих россиян составил 25 402 рубля. В аналогичный период 2024 года пенсионеры получали в среднем 20 962 рубля.

Самый высокий средний размер пенсии в июне был зафиксирован в Чукотском автономном округе — 42 270 рублей.