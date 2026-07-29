Средняя пенсия в России выросла почти на 4,5 тысячи рублей за два года

Согласно данным ведомства, средняя пенсия граждан в России за два года увеличилась на 4 440 рублей. На 1 июня средний размер пенсии работающих и неработающих россиян составил 25 402 рубля. В аналогичный период 2024 года пенсионеры получали в среднем 20 962 рубля.