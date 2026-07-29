Блогера из Хабаровска отправили под домашний арест

Сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, жителя г. Хабаровска, причастного к совершению преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ, сообщает пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю.
«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что хабаровчанин, придерживаясь идеологии ненависти и вражды, используя принадлежащий ему аккаунт в Интернет-ресурсе “YouTube” (12+), в открытом для неограниченного круга лиц доступе, разместил текстовые материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении представителей органов действующей политической власти Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») возбуждено и расследуется следователями УФСБ России по Хабаровскому краю.
Злоумышленник задержан и ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Расследование продолжается.
Ранее AmurMedia сообщало, что житель г. Хабаровска в интернет-ресурсе «Одноклассники» (12+) публично призывал к осуществлению экстремисткой деятельности. Подсудимый, не отрицая действий по размещению на своей общедоступной странице указанных материалов, вину не признал. Хабаровский краевой суд признал подсудимого виновным и назначил по совокупности преступлений наказание на срок четыре года шесть месяцев в исправительной колонии общего режима.