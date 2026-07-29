Блогера из Хабаровска отправили под домашний арест

Ранее AmurMedia сообщало, что житель г. Хабаровска в интернет-ресурсе «Одноклассники» (12+) публично призывал к осуществлению экстремисткой деятельности. Подсудимый, не отрицая действий по размещению на своей общедоступной странице указанных материалов, вину не признал. Хабаровский краевой суд признал подсудимого виновным и назначил по совокупности преступлений наказание на срок четыре года шесть месяцев в исправительной колонии общего режима.