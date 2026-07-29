«Этнофест. Земля черного дракона» пройдет в Хабаровске 8 и 9 августа

8 и 9 августа в Хабаровске пройдет Межрегиональный фестиваль коренных малочисленных народов России «Этнофест. Земля черного дракона». В нем примут участие 37 творческих коллективов и мастеров декоративно-прикладного искусства из 7 регионов. Марафон национальной культуры развернется на трех площадках города: в Хабаровском краевом дворце культуры профсоюзов, Доме народного творчества и сценическом комплексе стадиона имени Ленина, в районе колеса обозрения. «Фестиваль позволит жителям и гостям региона познакомиться с богатой и самобытной культурой, уникальными традициями и ремеслами народов, проживающих в стране и крае. Такие масштабные события играют важнейшую роль в деле сохранения исторического наследия и укрепления межнационального согласия», — отметили в министерстве культуры Хабаровского края. Фестиваль начнется 8 августа в 16:30 торжественным открытием и конкурсными просмотрами участников. С 16:00 до 19:00 пройдет выставка-ярмарка работ мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства. 9 августа в 09:00 в Доме народного творчества пройдет деловая встреча «Сохранение родного языка». В 13:00 в Хабаровском краевом дворце культуры профсоюзов пройдет церемония награждения победителей фестиваля. Завершат фестиваль масштабным праздником на стадионе имени Ленина, который продлится с 15:30 до 20:30. В рамках мероприятия пройдут выступления творческих коллективов, мастер-классы по традиционным ремеслам, выставка-ярмарка, показательные выступления по национальным видам спорта, а также обряд встречи гостей и презентация блюда национальной кухни.