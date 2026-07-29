Старшеклассники с 2027 года начнут изучать пять предметов по новым программам

С 1 сентября 2027 года ученики 10−11-х классов приступят к изучению пяти школьных дисциплин по обновлённым образовательным программам. Об этом во время общения с РИА «Новости» заявил эксперт Министерства просвещения России, руководитель Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева Максим Костенко.