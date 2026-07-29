Более 30 камер следят за ПДД во Владивостоке в 2026 году

Более 30 стационарных камер следят за соблюдением правил дорожного движения во Владивостоке, фиксируя нарушения парковки, скоростного режима, непристёгнутые ремни, выключенные фары и использование телефона за рулём. Об этом сообщила пресс‑служба администрации города.
В 2026 году в городе установят ещё шесть новых комплексов фиксации. Четыре из них будут контролировать парковку на Партизанском проспекте у кольца Инструментального завода, на Океанском проспекте у остановки «Комарова», возле центрального входа в ТЦ «Калина Молл» и в районе дома № 1 по Корабельной Набережной.
Два дополнительных стационарных комплекса появятся на съезде с Золотого моста на улицу Всеволода Сибирцева и на эстакаде моста через проспект 100‑летия Владивостока и улицу Русскую. Эти камеры будут фиксировать превышение скорости, нарушение требований знаков и разметки, выезд на встречную полосу, а также движение с выключенными фарами или дневными ходовыми огнями.
Водителям грузовиков с разрешённой максимальной массой свыше 2,5 тонны напомнили: на проспекте 100‑летия Владивостока и на Некрасовском путепроводе штрафуют за движение по крайней левой полосе.
Специалисты Центра организации дорожного движения отметили, что развитие системы фиксации в первую очередь дисциплинирует водителей и снижает риск ДТП. После установки и запуска новых камер в прошлом году в городе зафиксировали снижение числа аварий, включая мелкие столкновения, которые регулярно происходили на проспекте 100‑летия и на Некрасовском путепроводе из‑за невнимательности водителей и использования телефона за рулём.
Помимо стационарных комплексов, во Владивостоке продолжают работать парконы на базе муниципального предприятия «Содержание городских территорий». Они ежедневно фиксируют нарушения в разных районах города.