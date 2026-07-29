Более 30 камер следят за ПДД во Владивостоке в 2026 году

В 2026 году в городе установят ещё шесть новых комплексов фиксации. Четыре из них будут контролировать парковку на Партизанском проспекте у кольца Инструментального завода, на Океанском проспекте у остановки «Комарова», возле центрального входа в ТЦ «Калина Молл» и в районе дома № 1 по Корабельной Набережной.