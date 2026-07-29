Эксперт Новик заявил о переходе энергосистемы Украины в режим дефицита

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Состояние энергоинфраструктуры Украины к середине 2026 года можно оценивать как хронически дефицитное, в газовых хранилищах лишь 7 млрд куб. м газа при критическом минимуме в 13,2 млрд, а запасов энергетического угля хватит лишь на лето и осень, сказал ТАСС эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик.