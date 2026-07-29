Эксперт Новик заявил о переходе энергосистемы Украины в режим дефицита

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Состояние энергоинфраструктуры Украины к середине 2026 года можно оценивать как хронически дефицитное, в газовых хранилищах лишь 7 млрд куб. м газа при критическом минимуме в 13,2 млрд, а запасов энергетического угля хватит лишь на лето и осень, сказал ТАСС эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик.
«С 2022 года энергетическая инфраструктура Украины является одной из ключевых целей российских атак, и на момент середины 2026 года ее состояние можно описать как хронически дефицитное», — считает эксперт.
По расчетам, основанным на данных украинского Минэнерго, располагаемая мощность энергосистемы на текущий момент составляет порядка 11−12 ГВт при потребности в 18−19 ГВт в отопительный период, отметил Новик.
Весенние удары вывели из строя более 10 ГВт электрогенерации. «Это именно те мощности, которые выполняли критическую маневренную функцию. Утрата маневра принципиальнее утраты валовой мощности, так как система лишилась инструментов балансировки суточного графика», — подчеркнул он.
Баланс топлива, по словам Новика, также отрицательный. «В газовых хранилищах накоплено около 7 млрд куб. м газа при официально заявленном критическом минимуме в 13,2 млрд, а запасов энергетического угля — 2,2 млн тонн — хватит лишь на лето и осень», — пояснил собеседник агентства.
При этом поддерживающими фундамент баланса факторами остаются импорт электроэнергии из стран ЕС и три действующие АЭС в западной и центральной частях страны. По словам Новика, они обеспечивают около половины располагаемой мощности и удерживают систему от коллапса.
Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет высказал ТАСС мнение, что украинская энергетическая система не сможет дожить до начала отопительного сезона и разрушится в течение двух месяцев.