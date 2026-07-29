Гидрометцентр прогнозирует паводки в пяти регионах России

«29 — 31 июля на реке Тавда у села Нижняя Тавда в Тюменской области, на реке Яна у города Верхоянск и на реке Индигирка в Якутии, на малых и средних реках Амурской области и Еврейской автономной области, на реке Уссури в Приморском крае ожидается рост воды с достижением неблагоприятной отметки», — сказала Макарова.