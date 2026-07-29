В центре Красноярска убрали свалку объемом 77 КамАЗов мусора

«Цифры за первое полугодие не только показывают количество вывезенного мусора, но и выявляют системные проблемы. Если один и тот же адрес регулярно появляется в наших списках, это говорит не о плохой уборке, а о поведении людей и состоянии инфраструктуры. Поэтому мы развиваем сеть контейнерных площадок, усиливаем контроль и работаем с жителями. Важно, чтобы мусора на улицах становилось меньше не потому, что мы быстро его убираем, а потому, что его реже оставляют в неположенных местах», — сказал руководитель администрации Центрального района Дмитрий Безруких.​