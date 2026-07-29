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В центре Красноярска убрали свалку объемом 77 КамАЗов мусора

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Центральном районе за первое полугодие 2026 года ликвидировали несанкционированные свалки общим объемом 4560 кубометров. С территории района вывезли около 450 КамАЗов отходов.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Центральном районе за первое полугодие 2026 года ликвидировали несанкционированные свалки общим объемом 4560 кубометров. С территории района вывезли около 450 КамАЗов отходов.

Самой крупной стала свалка на Северном шоссе, 30а. За два дня оттуда вывезли 770 кубометров мусора — это примерно 77 КамАЗов. Для сравнения, такой же объем отходов был вывезен со всего района за первые четыре месяца года. Крупные свалки также ликвидировали на улицах Брянской, Промысловой и Ремесленной.

При этом некоторые территории продолжают захламлять регулярно. В числе проблемных адресов — улицы Березина, Линейная, Уланова, Чернышевского и Юрия Гагарина. Отсюда мусор приходится вывозить практически каждую неделю.

Чтобы сократить количество стихийных свалок, в частном секторе Покровки завершается обустройство 11 новых муниципальных контейнерных площадок.

В городской администрации сообщают, что до конца года в Центральном районе планируют вывезти около 7300 кубометров мусора. На эти цели направлено почти 13 млн рублей. Кроме того, на проблемных участках установлены камеры видеонаблюдения. С начала года за незаконное складирование отходов к административной ответственности привлекли уже 40 человек.

«Цифры за первое полугодие не только показывают количество вывезенного мусора, но и выявляют системные проблемы. Если один и тот же адрес регулярно появляется в наших списках, это говорит не о плохой уборке, а о поведении людей и состоянии инфраструктуры. Поэтому мы развиваем сеть контейнерных площадок, усиливаем контроль и работаем с жителями. Важно, чтобы мусора на улицах становилось меньше не потому, что мы быстро его убираем, а потому, что его реже оставляют в неположенных местах», — сказал руководитель администрации Центрального района Дмитрий Безруких.​

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