Роспотребнадзор помог жителю Северо-Енисейска вернуть товар с маркетплейса

В Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю обратился житель Северо-Енисейска. Он купил на маркетплейсе внутренний накопитель для компьютера за 11 261 рубль. Однако с первого же включения выяснилось, что устройство неисправно: диагностика показала ошибки в работе и низкую скорость чтения. Вернуть дефектный товар и получить обратно деньги не получалось. 29 июля эксперты Роспотребнадзора рассказал на этом примере, как действовать в подобных случаях.