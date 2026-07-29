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Роспотребнадзор помог жителю Северо-Енисейска вернуть товар с маркетплейса

Покупателю из Красноярского края вернут 11 тысяч рублей за бракованный товар.

Источник: Комсомольская правда

В Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю обратился житель Северо-Енисейска. Он купил на маркетплейсе внутренний накопитель для компьютера за 11 261 рубль. Однако с первого же включения выяснилось, что устройство неисправно: диагностика показала ошибки в работе и низкую скорость чтения. Вернуть дефектный товар и получить обратно деньги не получалось. 29 июля эксперты Роспотребнадзора рассказал на этом примере, как действовать в подобных случаях.

Они поделились, что сначала покупатель пытался решить проблему сам, через площадку и напрямую с продавцом, но все его попытки ни к чему не привели. Законные требования просто игнорировались.

Тогда специалисты ведомства, действуя в интересах потребителя, бесплатно направили запрос индивидуальному предпринимателю и разъяснили ему последствия нарушений законодательства. После этого продавец оперативно одобрил заявку на возврат. Теперь покупатель сдаст неисправный товар, а деньги ему вернут в полном объеме.

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