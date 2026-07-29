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В Диксоне построят арктический авиационно-спасательный центр МЧС

Проектирование и строительство запланированы на 2028−2031 годы.

Глава МЧС России Александр Куренков в ходе рабочей поездки в Красноярский край посетил Диксон — самый северный населённый пункт страны, где проживают около 300 человек. Он осмотрел местный пост пожарно-спасательной части и встретился с сотрудниками морского спасательного центра.

В ближайшие годы в Диксоне появится новый арктический авиационно-спасательный центр. Там будут дежурить специалисты МЧС, ФМБА и Морспасслужбы. Проектирование и строительство запланированы на 2028−2031 годы.

Куренков подчеркнул, что создание таких центров вдоль Северного морского пути — стратегическая задача. Один комплекс уже построен в Певеке, в этом году открыли в Сабетте. Следующие — Тикси и Диксон. Спасательная инфраструктура появится также в Анадыре и Хатанге.

Ранее мы сообщали, что глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Красноярск с рабочей поездкой.

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