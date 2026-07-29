Каждый седьмой выпускник получил медаль в Хабаровском крае

В Хабаровском крае каждый седьмой выпускник окончил школу с медалью «За особые успехи в учении». В этом году таких ребят оказалось на 47 больше, чем в 2025-м, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Дмитрий Демешин.
Больше всего медалистов подготовила школа № 30 в Хабаровске — награды получили 44 выпускника. В Инженерной школе Комсомольска-на-Амуре отличились 30 человек, ещё 28 медалей завоевали ученики Краевого центра образования.
Высокие результаты показали и небольшие населённые пункты. Так, в посёлке Тыр Ульчского района школу окончили всего две девушки, и обе получили серебряные медали.
Одновременно в регионе ремонтируют 11 школ, обновляют оборудование и создают современные предметные кабинеты. Власти края также развивают профориентацию и сотрудничество с предприятиями, которые предлагают выпускникам обучение по востребованным специальностям и дальнейшее трудоустройство.
«Сейчас ребята с блеском закончили школы, а в будущем станут специалистами, которые будут строить инфраструктуру, развивать промышленность и укреплять экономику нашего края», — отметил Демешин.