15 лесных пожаров действуют в Хабаровском крае

В Хабаровском крае утром 29 июля зарегистрировали 15 лесных пожаров. К их тушению привлекли 74 специалиста, сообщили в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона.
Очаги находятся в Аяно-Майском, Советско-Гаванском и Верхнебуреинском районах, а также в районе имени Полины Осипенко. Один из пожаров удалось локализовать.
Ещё десять возгораний действуют в зоне контроля — вдали от населённых пунктов и объектов экономики. За развитием обстановки специалисты наблюдают постоянно.
Все пожары возникли после сухих гроз, когда молнии попадают в деревья без сопровождающего дождя. Угрозы населённым пунктам и предприятиям сейчас нет.
О лесном пожаре можно сообщить по бесплатному телефону 8−800−100−94−00 или единому номеру экстренных служб 112.