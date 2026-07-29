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15 лесных пожаров действуют в Хабаровском крае

Очаги находятся в Аяно-Майском, Советско-Гаванском и Верхнебуреинском районах, а также в районе имени Полины Осипенко.

В Хабаровском крае утром 29 июля зарегистрировали 15 лесных пожаров. К их тушению привлекли 74 специалиста, сообщили в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона.

Очаги находятся в Аяно-Майском, Советско-Гаванском и Верхнебуреинском районах, а также в районе имени Полины Осипенко. Один из пожаров удалось локализовать.

Ещё десять возгораний действуют в зоне контроля — вдали от населённых пунктов и объектов экономики. За развитием обстановки специалисты наблюдают постоянно.

Все пожары возникли после сухих гроз, когда молнии попадают в деревья без сопровождающего дождя. Угрозы населённым пунктам и предприятиям сейчас нет.

О лесном пожаре можно сообщить по бесплатному телефону 8−800−100−94−00 или единому номеру экстренных служб 112.