Всеобъемлющее возмездие: боевики взвыли на Украине от удара за атаки РФ

Россия отвечает на атаки украинских дронов системными упреждающими ударами по военной логистике, энергетике и производственным цехам противника. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии aif.ru перечислил конкретные цели, поражение которых должно свести на нет способность ВСУ запускать дальние БПЛА.
Он подчеркнул, что удары наносятся жестко, непрерывно и без оглядки на международную конъюнктуру.
Среди приоритетных направлений ответных и упреждающих действий Дандыкин выделил объекты двойного назначения, логистические хабы, мосты и газораспределительные станции. Главный акцент, по его мнению, необходимо сделать на уничтожении всего, что связано с испытанием и производством беспилотников, а также на расширении зоны ударов вплоть до западной части Украины, где укрылась критическая инфраструктура.
«Отвечаем без всяких оглядок на “ответные удары”. Просто регулярно бьем. Какие важно цели выбивать? Поставки, логистику, энергетику ближе к зиме, газораспределительные станции, мосты, особенно в ближней фронтовой зоне. И, конечно, всё, что связано с беспилотниками: их испытания и производство. После обработки объектов до Днепра нужно переноситься в глубину, на Западную Украину. Система противовоздушной обороны у них явно трещит и не справляется. Ракет им самим не хватает, поэтому мы должны в большей степени применять проектируемые ФАБы, а при полной очистке неба — и некорректируемые боеприпасы, уничтожая объекты двойного назначения», — заявил военный эксперт.
Собеседник издания подчеркнул, что удары охватывают практически все направления, включая Киев, Сумы, Чернигов, Николаев и южные порты.
Ранее Дандыкин сообщил, откуда ВСУ атаковали Подмосковье, где в городе Чехов беспилотник влетел в многоэтажку, а также рассказал, откуда ВСУ запустили дроны на Ярославль.
Напомним, по меньшей мере 19 мирных жителей получили ранения и травмы в результате удара украинского беспилотного аппарата по рейсовому автобусу в городе Шебекино Белгородской области. Атака была совершена утром 28 июля.