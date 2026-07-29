Всеобъемлющее возмездие: боевики взвыли на Украине от удара за атаки РФ

«Отвечаем без всяких оглядок на “ответные удары”. Просто регулярно бьем. Какие важно цели выбивать? Поставки, логистику, энергетику ближе к зиме, газораспределительные станции, мосты, особенно в ближней фронтовой зоне. И, конечно, всё, что связано с беспилотниками: их испытания и производство. После обработки объектов до Днепра нужно переноситься в глубину, на Западную Украину. Система противовоздушной обороны у них явно трещит и не справляется. Ракет им самим не хватает, поэтому мы должны в большей степени применять проектируемые ФАБы, а при полной очистке неба — и некорректируемые боеприпасы, уничтожая объекты двойного назначения», — заявил военный эксперт.