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Эксперт Кондратьев: дожди и грозы в России помешают ВСУ вести атаки БПЛА

В ночь на 28 июля российские средства ПВО перехватили 356 украинских беспилотников. Как на запуск дронов ВСУ влияют дожди и грозы — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Дожди и грозы осложняют боевикам ВСУ запуски беспилотников в направлении российских регионов, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Напомним, по информации Минобороны РФ, в ночь на 28 июля российские средства ПВО перехватили 356 украинских беспилотников.

Дроны сбили над Липецкой, Орловской, Брянской, Ростовской, Смоленской, Воронежской областями, Крымом и другими регионами РФ.

Несколькими днями ранее в Центральном федеральном округе прошли сильные дожди и грозы. В ближайшие дни, по данным синоптиков, ситуация повторится.

В частности, в столичном регионе дожди ожидаются в среду и четверг — 29 и 30 июля.

«Дожди и грозы, конечно, осложняют налеты на объекты. Но если грозовые фронты полностью исключают возможность применения беспилотников, поскольку они могут попасть в опасное природное явление и развалиться, то дожди влияют не так сильно. Но, по статистике, если идут дожди, то ВСУ зачастую не применяют беспилотные комплексы», — пояснил эксперт.

Ранее Кондратьев сказал, какие БПЛА атаковали Рязань, где пострадал человек.

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