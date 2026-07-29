В Красноярске обустраивают новые контейнерные площадки для сбора мусора

В Железнодорожном и Кировском районах Красноярска началось обустройство контейнерных площадок для сбора мусора. Всего в этом году в городе установят около 400 таких объектов. На эти цели из городского и краевого бюджетов выделили 186 млн рублей — в 3,5 раза больше, чем годом ранее.
В Железнодорожном районе за лето появится одна новая площадка, еще 22 реконструируют. Сейчас работы идут на наиболее проблемных участках — на улицах Профсоюзов, 14, 8 Марта, 22Б и Ладо Кецховели, 68. Здесь вместо небольших площадок устанавливают более вместительные — с бетонным основанием и навесом. Их емкость увеличат, в том числе за счет дополнительных контейнеров для крупногабаритных отходов.
«На данном адресе мы демонтируем старую контейнерную площадку и устанавливаем новую. На ней будет больше контейнеров. Наша задача сделать так, чтобы контейнеров хватало всем пользователям площадки», — заявил руководитель администрации Железнодорожного района Евгений Сёмкин.
В Кировском районе до конца года установят 31 современную контейнерную площадку. Первые уже появились на улицах Щорса, 11, и Шёлковой, 7−9. Эти адреса жители назвали во время открытой встречи с главой Красноярска Сергеем Верещагиным. В районной администрации пояснили, что места для размещения объектов определяют с учетом обращений горожан, в первую очередь работы проводят там, где проблема с мусором стоит наиболее остро.
Местные жители положительно оценивают обновление инфраструктуры, однако высказывают обоснованные опасения:
«Новые площадки, конечно, нужны, но важно, чтобы мусор своевременно вывозили. Если контейнеры переполнены, люди начинают складывать отходы рядом, и территория быстро превращается в свалку», — отметила жительница Кировского района Евгения.
Депутат Законодательного собрания края Ирина Иванова отметила, что замены контейнерных стоянок жители ждут во всех районах города.
«Ко всем депутатам приходит огромное количество обращений, ведь в каком красивом доме вы бы ни жили — если вы проходите мимо и всё завалено, то настроение портится, к тому же рядом ребятишки играют. Поэтому очень важно решение этой проблемы», — отметила депутат.
Для того чтобы сделать систему сбора отходов более удобной, новые площадки оборудуют стандартными контейнерами и сетками для вторсырья. Также при их обустройстве предусмотрят удобные подъезды для мусоровозов, что должно упростить обслуживание объектов.
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