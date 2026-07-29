В Красноярске обустраивают новые контейнерные площадки для сбора мусора

В Кировском районе до конца года установят 31 современную контейнерную площадку. Первые уже появились на улицах Щорса, 11, и Шёлковой, 7−9. Эти адреса жители назвали во время открытой встречи с главой Красноярска Сергеем Верещагиным. В районной администрации пояснили, что места для размещения объектов определяют с учетом обращений горожан, в первую очередь работы проводят там, где проблема с мусором стоит наиболее остро.