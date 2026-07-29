Мбаппе высказался после назначения Зидана главным тренером сборной Франции

Напомним, ранее пост главного тренера сборной Франции занимал Дидье Дешам, который был наставником команды с лета 2012 года. На прошедшем недавно чемпионате мира французские футболисты вышли в полуфинал, в котором уступили игрокам из Испании. Кроме того, сборная Франции проиграла матч за третье место на ЧМ-2026, которое досталось английской команде.