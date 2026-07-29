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Мбаппе высказался после назначения Зидана главным тренером сборной Франции

Капитан футбольной сборной Франции Килиан Мбаппе отреагировал на назначение Зинедина Зидана главным тренером команды.

Источник: Аргументы и факты

Нападающий и капитан сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе в социальных сетях прокомментировал назначение Зинедина Зидана главным тренером французской национальной команды.

28 июля местная футбольная федерация объявила об этом решении. 54-летний Зидан подписал соответствующий контракт, который рассчитан на четыре года. К выполнению обязанностей главного тренера он приступит с 1 августа. В штаб Зидана также войдут Фабьен Бартез и Бернар Диомед.

Мбаппе отреагировал на указанное назначение положительно.

«Добро пожаловать домой», — написал он на своей странице в Instagram*.

Напомним, ранее пост главного тренера сборной Франции занимал Дидье Дешам, который был наставником команды с лета 2012 года. На прошедшем недавно чемпионате мира французские футболисты вышли в полуфинал, в котором уступили игрокам из Испании. Кроме того, сборная Франции проиграла матч за третье место на ЧМ-2026, которое досталось английской команде.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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