Суд в Комсомольске-на-Амуре отказал в взыскании средств за онлайн обучение

Организация требования не признало: в компании подчеркнули, что обучение было проведено в полном объёме и диплом выдан, а обязательства по трудоустройству в договоре не зафиксированы. Суд поддержал позицию ответчика, указав, что устные договорённости не могут служить основанием для взыскания, если они не отражены в письменном договоре.