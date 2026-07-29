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Суд в Комсомольске-на-Амуре отказал в взыскании средств за онлайн обучение

Житель Хабаровского края не получил работу после курса.

Источник: Комсомольская правда

Житель Комсомольска на Амуре обратился в суд с требованием взыскать с организации средства за обучение и сопутствующие выплаты. В иске гражданин П. указал, что прошёл платный онлайн курс, оплатив его за счёт кредитных средств, и рассчитывал на трудоустройство, статус «Амбассадор Олимпиум» и участие в проектах — однако получил лишь электронный диплом.

Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Организация требования не признало: в компании подчеркнули, что обучение было проведено в полном объёме и диплом выдан, а обязательства по трудоустройству в договоре не зафиксированы. Суд поддержал позицию ответчика, указав, что устные договорённости не могут служить основанием для взыскания, если они не отражены в письменном договоре.

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