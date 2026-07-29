Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 29 июля 2026 года.
Найти общий язык с окружающими Овнам будет труднее, чем обычно. Они слишком упрямы и редко принимают во внимание чью-то точку зрения, кроме своей собственной. Это может привести к конфликтам и серьезным ссорам.
Переживания захватят Тельцов так, что они не смогут сосредоточиться на делах, требующих внимания. Но когда душевное равновесие восстановится, они обязательно доведут все до конца. Не стоит верить тем, кто просит сейчас пожертвовать деньгами для получения мнимых благ в будущем.
Близнецам не стоит ждать от этого дня слишком много. Им едва ли удастся быстро реализовать смелые планы, зато можно довести до конца дела, начатые раньше. В этом им будут помогать люди противоположного пола, а рутинная работа покажется не такой скучной, как обычно.
У Раков будет бестолковый день, поскольку ожидается много суеты и мало полезного действия. Отвлекать их будут окружающие, родственники и начальство. Кроме того, будет трудно избежать взаимных обид. Поездки не сложатся удачно, и многие люди поймут, что попросту потратят время и средства. Но позднее ситуация начнет меняться.
Львам не следует принимать важные решения в этот день, особенно если они касаются денег или ценных бумаг. Не стоит связывать себя обязательствами. Но вместе с этим появятся шансы на перемены к лучшему в отношениях.
У Дев будет больше дел, чем они ожидали. Не исключено, что в неподходящий момент испортится техника, а транспортное средство потребует ремонта. Вероятны неожиданные мелкие расходы, которые заставят отложить некоторые покупки.
Весам рекомендуется не нервничать в первой половине дня. Если в это время они сохранят самообладание, то смогут сделать много хорошего для себя и окружающих. Возможны удивительные совпадения, которые получится использовать в своих интересах.
Скорпионы могут отправляться в путешествия, дальнюю дорогу или переезжать. В дороге они встретят тех, кто скоро пригодится. День также подходит для начала романтического путешествия. Во второй половине дня могут ухудшиться отношения с родственниками.
У Стрельцов сильные негативные эмоции могут вызвать непредсказуемый каскад событий. Если что-то идет не по плану, они начинают сомневаться в правильности сделанного выбора и могут вовсе отказаться от каких-то замыслов.
Козероги справятся с непростыми и важными задачами и могут помочь тем, кто сейчас нуждается в помощи. Появится шанс реализовать какую-то старую идею, но вместе с тем важно помнить, что сейчас лучше избегать перегрузок.
У Водолеев день сложится хорошо, если им удастся избежать разногласий и споров. Нежелательно обсуждать серьезные деловые вопросы, особенно с влиятельными людьми. Во второй половине дня можно совершать покупки, но лучше избегать перегрузок.
У Рыб появится много интересных идей, но они не воплотятся в жизнь быстро. Не исключено, что придется отложить давно запланированные встречи. Сначала это огорчит, но позднее представители знака поймут, что так будет даже лучше, передает «Российская газета».