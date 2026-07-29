Гороскоп для всех знаков зодиака на 29 июля

Близнецам не стоит ждать от этого дня слишком много. Им едва ли удастся быстро реализовать смелые планы, зато можно довести до конца дела, начатые раньше. В этом им будут помогать люди противоположного пола, а рутинная работа покажется не такой скучной, как обычно.