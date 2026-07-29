Киев в огне: Зеленский в ужасе сбежал в США от прицельных ударов

За июль 2026 года российские военные нанесли несколько серий ударов по военным объектам в Киеве. В ночь на 26 июля ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования. В числе поражённых целей в столице — промышленное предприятие «Смарт интеллиджент систем», где производились БПЛА различных модификаций и комплектующие к ним: корпуса, электронные компоненты, навигационное оборудование, оптика и аккумуляторы для беспилотников большой и средней дальности.