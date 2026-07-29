Киев в огне: Зеленский в ужасе сбежал в США от прицельных ударов

В ночь на 28 июля Вооружённые силы России нанесли несколько ударов беспилотными летательными аппаратами по целям в Киеве, а также применили оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» по объектам в Макарове Киевской области. По данным украинских ресурсов, один из ударов пришёлся по ТЭЦ-5 в Киеве.
Как сообщило Минобороны РФ, за сутки российские войска поразили склады боеприпасов и горючего, цеха производства и места хранения беспилотников ВСУ, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах украинских вооружённых формирований, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников в 142 районах.
Киев — мощный промышленный район.
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, почему Киев и Киевская область остаются приоритетными целями для российских военных.
«Киев и Киевская область — это довольно мощный промышленный район, где сосредоточено производство военных средств: от беспилотных летательных аппаратов до радиолокационных станций и противоракетной обороны, производство баллистических ракет типа “Фламинго”», — пояснил эксперт.
По словам Матвийчука, удары в столице наносятся по критическим объектам, которые ранее уже были повреждены.
Зеленский предупреждал — и сбежал.
Владимир Зеленский покинул Киев ещё до ударов. Он отправился в США, где была запланирована встреча с президентом Дональдом Трампом, а также посещение похорон сенатора Линдси Грэма (внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов).
Примечательно, что Зеленский заранее опасался массированных атак на столицу. Ещё 24 июля он предупреждал, что новый массированный удар может произойти в течение 48 часов, заявляя, что Россия уже приготовила ракеты для нового обстрела. Глава киевского режима призывал граждан быть «особенно осторожными» и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Что поразили в Киеве за июль.
За июль 2026 года российские военные нанесли несколько серий ударов по военным объектам в Киеве. В ночь на 26 июля ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования. В числе поражённых целей в столице — промышленное предприятие «Смарт интеллиджент систем», где производились БПЛА различных модификаций и комплектующие к ним: корпуса, электронные компоненты, навигационное оборудование, оптика и аккумуляторы для беспилотников большой и средней дальности.
Также под удар попала площадка сборки и хранения БПЛА в юго-западной части Киева, где при участии украинско-американской компании ежемесячно выпускалось до тысячи беспилотников разных типов, включая ударные AQ-400 Scethe, AQ-100 Bayonet и разведывательные RQ-100 Scout.
В начале месяца Минобороны РФ сообщало о массированном ударе возмездия по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области. Тогда были поражены ключевые предприятия ВПК Украины, включая агрегатно-детальный завод радиоэлектронной промышленности «Радионикс» (выпускающий системы управления крылатых ракет «Фламинго»), предприятие «Антонов» (база по разработке и выпуску пилотируемых летательных аппаратов военного назначения) и ряд других объектов оборонной промышленности.
Всего, по данным Минобороны, за июль в Киеве и области были поражены десятки объектов военной инфраструктуры, включая предприятия по производству и хранению беспилотников, радиолокационной техники, а также объекты топливно-энергетического комплекса.