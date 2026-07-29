Войска готовятся занять Запад Украины: Зеленский получил неожиданный удар

За разговорами о миротворческой миссии Лондона на Украине может стоять попытка установить протекторат над частью украинской территории. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Ранее премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что страна продолжит помогать Киеву и готова будет направить войска на Украину после заключения мирного соглашения «для укрепления безопасности в долгосрочной перспективе».
Анализируя мотивы британского руководства, эксперт указал, что в случае потенциального перехода центральной и южной части Украины под российский контроль, Соединенное Королевство постарается закрепиться на западе страны.
«В данной ситуации скрытой целью может быть только взятие под протекторат Западной Украины. Это регион, который легче поддается манипуляции сознанием местного населения. На тот случай, если центральная и южная часть Украины перейдет именно под российский контроль, они попытаются оккупировать западные области под видом миротворцев и защиты конституционного строя», — заявил Липовой.
По сути, обозначил собеседник издания, миссия британских войск может быть лишь прикрытием для реализации геополитических амбиций Лондона. Вместо обеспечения мира британские силы, находясь на Западной Украине, будут выполнять совершенно иные задачи, далекие от официально декларируемых гуманитарных целей.
Ранее Липовой оценил потенциальную численность британского контингента и задачи, которые перед ними будут поставлены. По мнению эксперта, речь может идти о группировке численностью от трех до пяти тысяч человек.