Войска готовятся занять Запад Украины: Зеленский получил неожиданный удар

«В данной ситуации скрытой целью может быть только взятие под протекторат Западной Украины. Это регион, который легче поддается манипуляции сознанием местного населения. На тот случай, если центральная и южная часть Украины перейдет именно под российский контроль, они попытаются оккупировать западные области под видом миротворцев и защиты конституционного строя», — заявил Липовой.