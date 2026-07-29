Эффект линзы: Life.ru выяснил, почему загар с мокрыми волосами опасен для здоровья

Чтобы снизить риски, рекомендуется соблюдать несколько простых правил. Перед тем как выходить на солнце, желательно высушить волосы полотенцем или феном. Во время пребывания на пляже лучше использовать головной убор — панаму, шляпу или кепку. Дополнительно можно применять специальные спреи с UV-фильтрами для волос. А после купания полезно некоторое время провести в тени, пока волосы не подсохнут.