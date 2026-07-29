Мошенники атакуют новосибирцев в период приемной кампании

В одном из случаев молодой человек назвал код из смс якобы для подтверждения диплома, после чего его убедили перевести средства на безопасный счет. В другом эпизоде девушка продиктовала код для отмены ложной заявки на поступление, и мошенники получили доступ к ее банковской карте и кабинетам родителей.