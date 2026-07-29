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Мошенники атакуют новосибирцев в период приемной кампании

Злоумышленники звонят абитуриентам и студентам и представляются сотрудниками приемных комиссий.

Источник: Комсомольская правда

В МВД России предупредили граждан о мошеннических схемах, которые активизировались в период приемной кампании. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники звонят абитуриентам и студентам и представляются сотрудниками приемных комиссий, деканатов или бухгалтерий. Под разными предлогами они пытаются выманить деньги или получить доступ к личным данным.

В одном из случаев молодой человек назвал код из смс якобы для подтверждения диплома, после чего его убедили перевести средства на безопасный счет. В другом эпизоде девушка продиктовала код для отмены ложной заявки на поступление, и мошенники получили доступ к ее банковской карте и кабинетам родителей.

В ведомстве призвали граждан сразу прекращать разговор, если собеседник требует проводить операции с деньгами или имуществом. Сотрудники госучреждений и банков не имеют права давать такие указания. Также взрослым рекомендовали следить за поведением детей: тревожность и повышенный интерес к телефонам и наличным деньгам могут говорить о давлении со стороны преступников.

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