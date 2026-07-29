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Школьники Хабаровского края учатся на берегу Японского моря

Талантливые школьники края отправились на отдых на побережье Японского моря в Приморье — в морскую дружину «Азимут» краевого детского центра «Созвездие». "В течение 10 дней школьников ждет полное погружение в мир науки: решение нестандартных задач, практические исследования, походы по приморским тропам и заряд вдохновения от уникальной атмосферы смены. Образовательный интенсив поможет ребятам подготовиться к новому.

Талантливые школьники края отправились на отдых на побережье Японского моря в Приморье — в морскую дружину «Азимут» краевого детского центра «Созвездие». «В течение 10 дней школьников ждет полное погружение в мир науки: решение нестандартных задач, практические исследования, походы по приморским тропам и заряд вдохновения от уникальной атмосферы смены. Образовательный интенсив поможет ребятам подготовиться к новому сезону Всероссийской олимпиады школьников и определиться с будущей профессией», — рассказали в министерстве образования и науки Хабаровского края. Занятия для 39 школьников проводят опытные учителя на свежем воздухе. Дети изучают историю великих экспедиций, морфологию и анатомию растений, а также решают практические задания по геометрии. Поддержка талантливых школьников в крае выстроена как единая круглогодичная система мероприятий, интенсивов, программ и профильных смен.