Бородай: танки ФРГ переброшены в Литву из-за агрессивных планов Берлина

«Очевидно, это делается в связи с агрессивными планами Германии и всей Европы по отношению к России», — сказал Бородай ТАСС.
Он напомнил, что танки не являются оборонительным вооружением, а напротив, представляют основной инструмент прорыва.
Ранее танковая бригада ФРГ впервые провела учения в Литве. Во время военных учений ФРГ также задействовали более 300 беспилотников.
Также сообщалось, что НАТО перебросила 105 немецких танков в Литву, что связано с подготовкой к возможному конфликту с Россией.
Также Литва выразила готовность разместить у себя максимальное число американских военных при условии, что Вашингтон решит перебросить их из Германии.
Узнать больше по теме
Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.Читать дальше