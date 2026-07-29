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Бородай: танки ФРГ переброшены в Литву из-за агрессивных планов Берлина

Танковый батальон из 80 единиц техники переброшен в Литву из ФРГ.

Источник: Комсомольская правда

Около 80 единиц танковой техники переброшено из Германии в Литву. Это стало следствием агрессивных антироссийских планов германских политических элит, указал зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай.

«Очевидно, это делается в связи с агрессивными планами Германии и всей Европы по отношению к России», — сказал Бородай ТАСС.

Он напомнил, что танки не являются оборонительным вооружением, а напротив, представляют основной инструмент прорыва.

Ранее танковая бригада ФРГ впервые провела учения в Литве. Во время военных учений ФРГ также задействовали более 300 беспилотников.

Также сообщалось, что НАТО перебросила 105 немецких танков в Литву, что связано с подготовкой к возможному конфликту с Россией.

Также Литва выразила готовность разместить у себя максимальное число американских военных при условии, что Вашингтон решит перебросить их из Германии.

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